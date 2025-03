Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Seniorin wird von angeblichen Mitarbeitern eines Mobilfunkdienstes bestohlen

Willich (ots)

Gegen 11:30 Uhr klingelte es an der Tür der Seniorin in der Breite Straße. Ein unbekannter Mann stand vor der Tür und erklärte der Dame, dass er zusammen mit seinem Kollegen die Leitung überprüfen müsse, da es in letzter Zeit vermehrt zu Störungen gekommen sei. Die Frau ließ den Mann ins Haus begleitete ihn ins Wohnzimmer, ging danach jedoch wieder in den Hausflur, um den anderen Mann im Auge zu behalten. Dieser hatte sich zwischenzeitlich ebenfalls ins Haus begeben und befand sich im Schlafzimmer. Daraufhin sagte die Seniorin, dass er sich sofort aus ihrem Schlafzimmer entfernen solle, andernfalls würde sie laut schreien. Daraufhin verließen die beiden Männer das Haus. Wenig später bemerkte die Frau, dass ihr Portemonnaie und Schmuck gestohlen worden waren. Sie beschreibt die beiden Männer wie folgt: Der erste Mann war etwa 180-190 cm groß, hatte dunkle Haare, dunkle Hautfarbe und trug dunkle Kleidung. Der zweite Mann war ebenfalls 180-190 cm groß, trug einen Bart und hatte eine blasse Hautfarbe. Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Dann melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 bei der Polizei. /jk (289)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell