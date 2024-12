Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Streit am Bahnhof endet mit Schnittverletzung

Betzdorf (ots)

Am Samstag, den 14.12.2024, beabsichtigten zwei 23-jährige Männer mit dem Zug von Betzdorf nach Dortmund zu fahren. Wegen einer zeitweisen Sperrung der Bahnstrecke waren sie jedoch am Bahnhof gestrandet. Sie warteten vor dem Bahnhofsgebäude und hatten sich, um die Wartezeit zu überbrücken, eine Kiste Bier organisiert. Gegen 23:30 Uhr kam eine ihnen unbekannte männliche Person zu ihnen, bediente sich ungefragt an der Kiste und ging weiter. Es kam schließlich zum Streit und Prügelei, in dessen Verlauf einer der beiden 23-jährigen von dem Unbekannten mit einer zerschlagenen Bierflasche am Arm verletzt wurde. Die Schnittwunde wurden von dem hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt. Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-926-0. Der flüchtende Täter wurde wie folgt beschrieben: dunkle Hautfarbe (afrikanischer Phänotyp), 170-180 cm groß, schlank, dunkle Haare, schwarze Jacke

