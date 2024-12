POL-PDNR: PKW fährt Schlangenlinien, Fahrer betrunken

Hamm/Sieg (ots) - Am Morgen des 15.12.2024, um 00:29 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die A-Energie Tankstelle in Hamm/Sieg. Zwei Täter schlugen hierbei die Eingangstür ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts entwendet. Im Anschluss an die Tat flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Polizeiinspektion Altenkirchen bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen oder Beobachtungen gemacht haben, sich bei ...

