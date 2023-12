Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Diebesgut vergessen? + Kennzeichendiebe + Scheinwerfer entwendet

Friedberg (ots)

Florstadt- Nieder-Florstadt: Diebesgut vergessen?

In der Schloßwiesenstraße schlugen Unbekannte am Montag, 18. Dezember, ein Fenster ein und gelangten darüber in das Einfamilienhaus. Zwischen 6.40 Uhr und 19.50 Uhr durchsuchten sie alle Räume und nahmen dabei etwa 150 Euro an sich. Kurios an dem Einbruch: Draußen vor dem Fenster fanden die aufnehmenden Polizeibeamten zwei Plastiktüten mit Gegenständen aus dem Haus, die die Diebe dort wohl bei ihrer Flucht aus unbekannten Gründen zurückgelassen hatten. Was genau aus dem Haus nun fehlt, ist noch nicht bekannt. Der Schaden am Fenster beträgt etwa 350 Euro. Die Kriminalpolizei Wetterau bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Büdingen: Kennzeichendiebe

In der Nacht auf Dienstag, 19. Dezember, waren Kennzeichendiebe in Büdingen unterwegs. Von fünf Fahrzeugen in der Bahnhofstraße sowie von fünf Autos in der Düdelsheimer Straße in der Nähe vom Lidl fehlten die Nummernschilder. Die Polizei sucht Zeugen: Wem sind letzte Nacht in den genannten Straßen Personen aufgefallen, die sich an Fahrzeugen zu schaffen gemacht haben? Wer hat Personen vor oder hinter parkenden Autos hocken sehen? Hinweise bitte an die Polizei in Büdingen Telefonnummer 06042/96480.

Bad Vilbel: Scheinwerfer entwendet

Aus einem BMW bauten Diebe in der Nacht auf Dienstag, 19. Dezember, die beiden Scheinwerfer aus und entwendeten sie. Der schwarze 520d stand zwischen 17.50 Uhr und 7.25 Uhr auf einem Parkplatz im Ulmenweg, Ecke Birkenweg. Die Diebe schlugen eine Scheibe ein, bauten die vordere Stoßstange ab und gelangten dadurch an das Diebesgut im Wert von etwa 7.000 Euro. Den dabei verursachten Schaden am Auto schätzten die aufnehmenden Polizeibeamten auf etwa 10.000 Euro. Die Polizei in Bad Vilbel sucht Zeugen: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06101/54600.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell