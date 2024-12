POL-PDNR: Fahrer alkoholisiert und unter Drogeneinfluss

Kirchen (ots) - Am Freitag, den 13.12.2024, befuhr gegen 20:35 Uhr ein 45-jähriger Mann mit seinem VW Touran die Jungenthaler Straße in Kirchen. Zeugen teilten mit, dass der PKW in Schlangenlinien geführt werde. Zudem missachte der Fahrer Vorfahrtszeichen und komme immer wieder gefährlich in den Gegenverkehr. Der Fahrer konnte von einer Streife der Polizei Betzdorf angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen ...

