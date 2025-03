POL-VIE: Heckenbrand - Zeugen gesucht

Viersen-Dülken (ots) - Bei der Vollstreckung eines Durchsuchungsbeschlusses haben Einsatzkräfte am Dienstagvormittag in einem Haus in Bahnhofsnähe in Dülken eine Cannabis-Plantage vorgefunden. Es handelte sich um etwa 300 heranwachsende Pflanzen. Diese wurden sichergestellt, die Ermittlungen dauern an. /hei (285) Rückfragen bitte an: Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen Telefon: 02162/377-1191 ...

