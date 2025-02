Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Geparkter Fiat 500 beschädigt

Verursacher verliert Spiegelgehäuse

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

Am Donnerstag (30. Januar 2025) in der Zeit zwischen 12:15 und 13:45 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer auf der Rheurdter Straße einen roten Fiat 500 beschädigt, der auf einer Parkfläche am Straßenrand abgestellt war. Es entstand ein Schaden am linken Außenspiegel des Fiat. Am Unfallort blieb ein silberfarbenes Spiegelgehäuse eines VW zurück - vermutlich vom Fahrzeug des Verursachers, der seinen Weg aber fortsetzte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, wenden sich bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

