POL-KLE: Kerken - Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Am Montag (03. Februar 2025) stellte ein Frau nach dem Einkauf in einem Supermarkt an der Umgehungsstraße in Kerken-Aldekerk eine Beschädigung an ihrem Auto fest. Im rechten Bereich der hinteren Stoßstange wurde eine Delle festgestellt, ein darüber befindlicher Reflektor war gebrochen. Der Wagen, ein roter Audi Q2, war in der Zeit von 12:00 Uhr bis 12:50 Uhr in der ersten Parkreihe vor dem Supermarkt abgestellt worden. Die Beschädigungen könnten durch ein anderes Fahrzeug, aber auch durch einen Einkaufswagen verursacht worden sein. Der Verursacher hat sich unerlaubt entfernt. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250.(sp)

