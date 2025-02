Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Außenspiegel beschädigt: Unfallverursacher entfernt sich von der Örtlichkeit

Geldern (ots)

Am Montag (3. Februar 2025) kam es zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr am Mühlenweg in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein, in Fahrtrichtung Bahnhof, abgestellter schwarzer Ford Focus, eines 35-jährigen Halters aus Geldern, beschädigt. Nach Bekanntwerden des Sachschadens am Außenspiegel auf der Fahrerseite, verständigte der Halter die Polizei, während sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit entfernt hatte.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (pp)

