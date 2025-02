Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Geparkter Pkw beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Kevelaer (ots)

In Kevelaer-Kervenheim wurde ein in der Zeit von Freitag (31. Januar 2025), 16:30 Uhr bis Sonntag (02. Februar 2025), 08:00 Uhr, auf dem Marktplatz geparkter weißer PKW Mitsubishi Eclipse Cross durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Das Auto war, von der Schloßstraße aus gesehen, auf dem vorderen rechten der in der Mitte des Marktplatzes angeordneten Parkplätze abgestellt. Es wurde im Bereich der Türen auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin hat sich unerkannt vom Unfallort entfernt. Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dieser Verkehrsunfallflucht geben können. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern unter 02831 1250.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell