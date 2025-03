Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 19-Jähriger verletzt Frau im Discounter

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Ein 19-jähriger Mann aus Guinea mit Wohnsitz in Schwalmtal soll am Donnerstagabend in einem Discounter an der Industriestraße in Waldniel unvermittelt eine 58-jährige Frau aus Schwalmtal angegriffen und verletzt haben. Umstehende griffen ein und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Er wurde in Gewahrsam genommen und anschließend auf Anordnung des Ordnungsamts in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Bereits am Montag hatte es einen ähnlichen Angriff in demselben Discounter gegeben. Hier soll er ein zehnjähriges Mädchen und eine Frau angegriffen haben. Die Polizei ermittelt und ist im Gespräch mit anderen Behörden. In verschiedenen Chatgruppen und sozialen Netzwerken werden aktuell Meldungen darüber geteilt, auch ein angebliches Foto des Tatverdächtigen macht darin die Runde. Bitte beteiligen Sie sich nicht an Spekulationen. Ein Teilen des Bildes kann eine Straftat darstellen. Grundsätzlich gilt: Wenn Sie in eine Notsituation kommen oder eine solche beobachten, rufen Sie die Polizei über die 110 an und teilen Sie Ihre Beobachtungen dort mit - und nicht in sozialen Netzwerken. /hei (291)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell