POL-ME: Wohnwagen bei Brand stark beschädigt - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2410113

Am Samstagabend, 26. Oktober 2024, wurde ein in Ratingen am Straßenrand abgestellter Wohnwagen durch einen Brandausbruch stark beschädigt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 20 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin einen Brandausbruch an der Mettmanner Straße in Höhe der dortigen Auffahrt zur Autobahn A44 in Fahrtrichtung Düsseldorf. Die Einsatzkräfte stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass ein am Straßenrand abgestellter Wohnwagen der Marke Fendt brannte.

Trotz eines schnellen Eingreifens der Feuerwehr der Stadt Ratingen konnte nicht verhindert werden, dass der Fendt 470 durch den Brand stark beschädigt wurde. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Brandschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Brandgeschehen nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

