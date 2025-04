Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Diebstahl in Bekleidungsgeschäft: 36-Jährige gestellt

Hagen-Mitte (ots)

In einem großen Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt versuchte eine 36-Jährige am Freitag (11.04.2025) mehrere Kleidungsstücke zu stehlen. Um circa 15.45 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin des Geschäfts eine Frau, die im Beisein einer weiteren Frau und einem Kind mehrere Kleidungsstücke in den Umkleidebereich nahm und dort die Etiketten entfernte. Anschließend versuchte sie, sich mit der unbezahlten Kleidung aus dem Geschäft zu entfernen. Der Mitarbeiterin gelang es, die Diebin daran zu hindern und alarmierte die Polizei. Die Beamten erschienen vor Ort und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen die 36 Jahre alte Hagenerin ein. (rst)

