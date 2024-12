Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW überschlägt sich auf der Bundesautobahn 20

Neubrandenburg (ots)

Am Montag, dem 09.12.2024 gegen 17:45 Uhr befuhr ein 50-jähriger Deutscher mit seinem PKW Rover die Bundesautobahn (BAB) 20 aus Fahrtrichtung Berlin kommend in Fahrtrichtung Lübeck. Auf Höhe des Rastplatzes "Vier Tore" verlor der Rover-Fahrer aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte erst mit einem Verkehrsschild, anschließend mit einem Erdwall (Schutzwall) zwischen Rastplatz und Autobahn und überschlug sich in der Folge. Nach knapp 100 Metern kam der Pkw wieder auf den Rädern zum Stehen. Der Fahrzeugführer aus Berlin konnte selbstständig aus seinem Pkw klettern. Rettungskräfte brachten den Mann mit augenscheinlich schweren, aber nicht lebensbedrohlichen, Verletzungen zur weiteren Behandlung ins Klinikum Neubrandenburg. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, welcher sich nach ersten Schätzungen auf etwa 65.000 Euro beläuft. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

