POL-NB: Ergebnisse der Auftaktveranstaltung "Fahren.Ankommen.LEBEN!" mit Schwerpunkt Alkohol, Drogen, Medikamente

Freest (ots) - Schreck am Montagmorgen für einen 45-Jährigen Deutschen aus Freest. Der Werkstattbesitzer stellte gegen 06:00 Uhr fest, dass ein am Wochenende auf dem Firmengelände abgestellter Trailer samt aufgeladenem Mini-Bagger der Marke Volvo von derzeit unbekannten Tätern mutmaßlich gestohlen wurden. Er selbst war am Sonntagabend (08.12.2024) gegen 20.30 Uhr ...

