Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hohe Vermögenswerte bei Durchsuchungen in Wolgast gepfändet

Wolgast (ots)

Am vergangenen Donnerstag (05.12.2024) konnten durch die Kriminalpolizeiinspektion Anklam im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen in der Stadt Wolgast ein höherer Bargeldbetrag sichergestellt, sowie sogenannte Vermögensarreste in Summe von mehr als 118.000 Euro vollzogen werden. Grund für den Einsatz sind Finanzermittlungsverfahren, die aufgrund des Verdachts des Betruges in mehreren Fällen sowie wegen des Verdachts der Geldwäsche bei der Staatsanwaltschaft Stralsund gegen zwei 37 und 57 Jahre alte deutsche Männer geführt werden.

Bei dem Einsatz waren sowohl Beamtinnen und Beamte aus der Kriminalpolizeiinspektion Anklam, als auch von der Bereitschaftspolizei unter anderem mit einem Bargeldspürhund der Diensthundeeinheit beteiligt.

Im Wohnhaus der Tatverdächtigen konnten während des Einsatzes knapp 4.000 Euro Bargeld sichergestellt werden. Außerdem wurde das Grundstück, auf dem sich das Wohnhaus befindet und das einem der Männer gehört, mit einer Sicherungshypothek von mehr als 80.000 Euro belastet. Des Weiteren vollzog die Staatsanwaltschaft Stralsund tags zuvor bereits einen ersten Vermögensarrest und pfändete insgesamt 21 Bankkonten der Beschuldigten. So konnten am Ende mehrere 10.000 Euro für das weitere Verfahren und eine mögliche Rückführung an Geschädigte gepfändet werden.

