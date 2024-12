Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl PKW Mercedes in 17491 Greifswald

Greifswald (ots)

Am 08.12.2024 gegen 16:40 Uhr zeigt die 23-jährige deutsche Geschädigte den Diebstahl ihres PKW Mercedes an. Das Fahrzeug befand sich am 07.12.2024 gegen 14:00 Uhr noch in der Makarenkostraße ordnungsgemäß geparkt vor der Hausnummer 27. Am 08.12.2024 gegen 16:35 Uhr musste sie feststellen, dass der PKW durch unbekannte Täter entwendet wurde. Bei dem PKW handelt es sich um einen Mercedes Benz E300d, in der Farbe schwarz mit dem amtlichen Kennzeichen HGW-MH71. Als Besonderheit kann gesagt werden, dass auf dem Rahmen der Kennzeichentafel die Aufschrift "Folienbully" steht. Der bei dem Diebstahl entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 43.000,-EUR. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834-540224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell