Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Holzschuppens in Neu-Sallenthin auf Usedom (LK V-G)

PR Heringsdorf (ots)

Am 08.12.2024 gegen 11:50 Uhr kam es in 17429 Neu-Sallenthin auf der Insel Usedom zum Brand eines Holzschuppens. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein ca. 25 qm großer Schuppen in Brand und brannte völlig nieder. Ein leerstehender Bungalow, welcher direkt an den Holzschuppen angrenzte und ein bewohntes Blockbohlenhaus auf den angrenzenden Nachbargrundstück wurden durch das Feuer teilweise beschädigt. Durch die Freiwilligen Feuerwehren Benz, Bansin-Heringsdorf und Ahlbeck mit insgesamt 57 Kameraden wurde der Brand gelöscht und ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindert. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 20.000 EUR geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch den Kriminaldauerdienst Anklam geführt.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

