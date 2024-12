Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in ein Einfamilienhaus in 17111 Kletzin (LK MSE)

PHR Demmin (ots)

Im Zeitraum vom 07.12.20224, 17:00 Uhr bis zum 08.12.2024, 09:00 Uhr kam es in der Ortslage 17111 Kletzin, dortige Dorfstraße, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach derzeitigen Ermittlungsstand drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude ein. Ob und was entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zur Spurensuche und -sicherung kam der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg am Tatort zum Einsatz.

Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum hier vorliegenden Einbruch geben können, sich im Polizeihauptrevier Demmin unter der Telefonnummer 03998/2540 oder über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

