POL-PDTR: Fahrradeigentümer gesucht

Konz (ots) - Am heutigen Nachmittag, gegen 16:25 Uhr, kam es an der Einmündung Wiltinger Straße/Am Berendsborn zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Während ein blauer Golf aus der Straße "Am Berendsborn" nach links in die Wiltinger Straße abbiegen wollte, fuhr ein silberner Skoda Octavia von einem gegenüberliegenden Stellplatz rückwärts in die Straße ein. Infolgedessen kam es im Einmündungsbereich zur ...

