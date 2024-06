Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Glasflasche gegen Kopf geschlagen

Mechernich (ots)

Am gestrigen Dienstag (25. Juni) hielt sich ein 24-Jähriger aus Mechernich gegen 14.45 Uhr vor einem Supermarkt in der Gartenstraße in Mechernich auf.

Der Mann wurde von zwei unbekannten Personen mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen und auf den Boden geschubst.

Anschließend trat einer der beiden Unbekannten auf den 24-Jährigen ein.

Der Mann wurde bei der Tat verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Es wurde eine Anzeige bezüglich der gefährlichen Körperverletzung gefertigt.

Personenbeschreibung:

- Männlich - Europäer - 1,83 m - Blonde kurze Haare - Schlanke Statur - Dickere Nase - dunkle Tattoos an beiden Unterarmen - schwarzer Ohrstecher oder Tunnel an dem linken Ohr - Weißes T-Shirt - Kurze Hose

Der zweite Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

- Europäer/Südländer - 1,80 m - Bart - Kräftige Statur - Kappe - Dunkle Haare

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an: 02251-799 0 oder 02251 799 570 oder per E-Mail an Poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de

