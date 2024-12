Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der L32 bei Rothemühl

Ueckermünde (ots)

Am 08.12.2024, gegen 21:50 Uhr, kam es auf der L 32 zwischen Rothemühl und Strasburg (Uckermark) zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. .

Das Fahrzeug, ein PKW VW Passat aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, befuhr die L 32 aus Richtung Strasburg (Uckermark) kommend in Richtung Rothemühl. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schlechten Wetterverhältnissen (Regen), kam der 40-jährige polnische Fahrzeugführer mit dem PKW hinter einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Straßenbaum und kam dann auf der Fahrbahn zum Stillstand. Am PKW und am Straßenbaum entstand Sachschaden. Im PKW saß auch der vierjährige Sohn des Fahrzeugführers, welcher sich dabei leicht verletzte . Auch der Fahrzeugführer des PKW verletzte sich leicht. Beide Fahrzeuginsassen wurden zur weiteren ärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in die Asklepios Klinik nach Pasewalk verbracht. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Unfallschaden wird auf insgesamt ca. 15.000,- Euro geschätzt. Die L 32 musste, aufgrund des Splitterfeldes und des quer auf der Fahrbahn stehenden PKW, für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt werden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

