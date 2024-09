Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Nach Ladendiebstahl: Mann wurde bereits mit zwei Haftbefehlen gesucht- Festnahme durch Bundespolizei-

Hamburg (ots)

Am 16.09.2024 gegen 16.15 Uhr nahmen Bundespolizisten einen mit zwei Haftbefehlen gesuchten Mann (m.55) im Hamburger Hauptbahnhof fest. Zuvor entwendete der Gesuchte in einem Geschäft im Hauptbahnhof ein Haar- und Bartschneideset im Wert von 9,99 Euro. Ein Kaufhausdetektiv beobachtete die Tat und forderte umgehend eine Streife der Bundespolizei an.

Die anschließende Überprüfung der Personaldaten des Beschuldigten durch die eingesetzten Bundespolizisten ergab zwei Ausschreibungen zur Festnahme wegen Diebstahlsdelikten und einer Falschaussage. Der Verurteilte wurde seit Anfang August per Haftbefehl gesucht. Der 55-Jährige war bislang "untergetaucht" und hatte sich der Strafvollstreckung entzogen.

Die geforderten Geldstrafen von insgesamt rund 1800 Euro hatte der deutsche Staatsangehörige bislang nicht gezahlt. Jetzt hat der 55-Jährige eine Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 151 Tagen zu verbüßen. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen und Feststellung der Gewahrsamsfähigkeit durch einen Arzt, wurde der Mann einer Haftanstalt zugeführt. Ein Strafverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet.

RC

