POL-NB: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Trailers samt Mini-Bagger

Greifswald (ots) - Am 08.12.2024 gegen 16:40 Uhr zeigt die 23-jährige deutsche Geschädigte den Diebstahl ihres PKW Mercedes an. Das Fahrzeug befand sich am 07.12.2024 gegen 14:00 Uhr noch in der Makarenkostraße ordnungsgemäß geparkt vor der Hausnummer 27. Am 08.12.2024 gegen 16:35 Uhr musste sie feststellen, dass der PKW durch unbekannte Täter entwendet wurde. Bei dem PKW handelt es sich um einen Mercedes Benz ...

mehr