Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Erfolge für Further Zöllner: Schmuggelzigaretten zwischen Lebensmitteln und Textilien

Regensburg (ots)

In den vergangenen Tagen gelang es Bediensteten der Kontrolleinheit Verkehrswege Furth im Wald des Hauptzollamts Regensburg mehrere Zigarettenschmuggler zu überführen. Im ersten Fall überprüften die Further Zöllner auf einem Autobahnrastplatz nahe Straubing einen aus Südosteuropa kommenden Kleintransporter, der mit Lebensmitteln beladen war. Auf Befragen gaben die 37- und 35-jährigen Fahrzeuginsassen an, jeweils nur 600 Stück Zigaretten dabei zu haben, alkoholische Erzeugnisse würden sie nicht mitführen. Allerdings ließen sich die erfahrenen Beamten nicht so leicht hinters Licht führen: Nach der Entladung der Lebensmittel kamen zunächst die 1.200 Stück angemeldeten Zigaretten zum Vorschein, aber auch rund 46 Liter Trinkbranntwein. Und bei der genaueren Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs wurden die Zöllner ein weiters Mal fündig: In beiden Schwellern sowie in der Seitenverkleidung waren insgesamt 13.000 Stück Schmuggelzigaretten versteckt. Im zweiten Fall kontrollierten die Further Beamten einen aus der Türkei kommenden Transporter. Die Frage nach mitgeführten Zigaretten wurde von dem 28-jährigen Fahrer verneint, er habe Textilien für die Niederlande geladen. Auch bei dieser Kontrolle machte sich die große Erfahrung der Further Zöllner bezahlt: Hinter den beiden vorderen Seitenverkleidungen fanden die Beamten insgesamt 11.000 Stück unversteuerte Zigaretten.

Bei weiteren Aufgriffen stellten die Further Zollbeamtinnen und Zollbeamte zusätzlich rund 15.000 Stück Schmuggelzigaretten sowie weitere 84 Liter Trinkbranntwein sicher. Die entstandene Steuerschuld der Zigarettenaufgriffe beläuft sich auf ca. 8.000 EUR, die Branntweinsteuer beträgt rund 700 EUR.

Original-Content von: Hauptzollamt Regensburg, übermittelt durch news aktuell