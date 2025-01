Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Sternsinger besuchen Zöllner in Selb

Regensburg (ots)

Auch in 2025 statteten die als Sternsinger verkleideten Kinder der Kontrolleinheit Verkehrswege Selb des Hauptzollamts Regensburg wieder ihren, fast schon zur Tradition gewordenen, alljährlichen Besuch ab Bis heute ist es dabei der Brauch, die Häuser zu segnen. Auf dem Haustürrahmen brachten die Sternsinger traditionsgemäß, neben der Jahreszahl, auch die Anfangsbuchstaben des Segensspruches "Christus mansionem benedicat (Christus segne dieses Haus) - C M B - mit Kreide an. Anschließend bedankte sich der Leiter der Kontrolleinheit Verkehrswege Selb, Zollamtsrat Schnabel, bei den Sternsingern für ihren Einsatz und überreichte ihnen ei-ne Spende. Als "Belohnung" für ihre Bemühungen zeigten die Zöllner den "Weisen aus dem Morgenland" verschiedene Ausrüstungsgegenstände, unter anderem ein Hohl-raumsichtgerät. Außerdem durften sie in einem Dienstfahrzeug Platz nehmen und sich so, zumindest für kurze Zeit, als Zöllnerin und Zöllner fühlen. Für die Kinder war dies eine willkommene Abwechslung. Begleitet wurden die Selber Sternsinger von Pfarrer Thomas Fischer der Pfarrei Herz-Jesu in Selb. Die gesammelten Spenden der Sternsinger-Aktion kommen Hilfsprojekten für Not leidende Kinder auf der ganzen Welt zu Gute.

Original-Content von: Hauptzollamt Regensburg, übermittelt durch news aktuell