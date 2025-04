Polizei Hagen

POL-HA: Jugendliche und junge Erwachsene zerschlagen Busscheibe - die Polizei bittet um Hinweise

Hagen-Mitte (ots)

Am Montagabend (14.04.2025) zerschlugen mehrere Jugendliche und junge Erwachsene die Scheibe eines Busses und entfernten sich anschließend unerkannt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Um etwa 22 Uhr setzte der Bus der Linie 511 seine Fahrt vom Hauptbahnhof in Richtung Ennepetal fort. Zu diesem Zeitpunkt wurden plötzlich mehrere junge Personen im hinteren Teil des Busses laut und begannen gegen die Scheiben der hinteren Tür zu schlagen. Als sich der Bus auf Höhe der Haltestelle "Schwenke" befand, zersprang die Scheibe schließlich. Die Gruppe verließ das Fahrzeug und entfernte sich zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof. Der Bus war aufgrund des Schadens nicht mehr einsatzbereit und musste seine Fahrt an der Stelle abbrechen.

Bei den bislang unbekannten Tätern handelt es sich um fünf bis sechs Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 15 und 22 Jahren mit südosteuropäischem Erscheinungsbild. Derzeit liegen der Polizei keine weiteren Hinweise zu den Personen vor, weshalb sie um Mithilfe bittet: Wer hat die Tat beobachtet oder junge verdächtige Personen im Bereich "Schwenke" und Hauptbahnhof gesehen? Hinweise nimmt die Polizei jederzeit telefonisch unter der Rufnummer 02331 986-2066 entgegen. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell