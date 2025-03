Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung

Karlsruhe (ots)

Nach einer offensichtlich mit Reizgas begangenen gefährlichen Körperverletzung in Rüppurr am Sonntagabend sucht die Polizei Zeugen.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge hielten sich in den Abendstunden mehrere mutmaßlich jüngere Männer im Anwesen Rüppurrer Schloss 5 wohl in verdächtiger Weise auf. Zunächst verwies ein Anwohner die drei Unbekannten aus dem Gebäude. Da sich die jungen Männer kurze Zeit später wohl noch immer auf dem Areal aufhielten, informierte der Anwohner gegen 20.20 Uhr zwei Hausmeister des Gebäudes. Als die Verdächtigen kurz darauf von diesen außerhalb des Anwesens angetroffen wurden, schoss einer der Verdächtigen dem 43-jährigen Geschädigten mit einer unbekannten Waffe Reizgas aus kurzer Distanz ins Gesicht. Im Anschluss flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Bei dem Angriff erlitt der 43-Jährige nach aktuellem Kenntnisstand Augen- und Lippenverletzungen sowie starke Atembeschwerden. Er wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere Person, die sich in unmittelbarer Nähe aufgehalten hatte, erlitt von dem Reizgas leichte Verletzungen.

Zwei der drei Täter sollen komplett schwarz gekleidet gewesen sein. Einer davon wurde mit kurzen lockigen dunklen Haaren und einem leichten Oberlippenbart beschrieben. Laut dem Geschädigten sprach dieser Deutsch ohne erkennbaren Dialekt. Der dritte Täter sei von der Statur etwas kräftiger gewesen und war weiß bekleidet.

Zeugen, die die Tat beobachteten oder Hinweise auf die Verdächtigen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 666-3411 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell