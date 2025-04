POL-OS: Osnabrück/Schinkel: Raub in der Kreuzstraße - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - In der Nacht zum Sonntag kam es gegen 1 Uhr in der Straße An der Katharinenkirche, unmittelbar vor einer Kneipe, zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 42-jähriger Mann aus Bramsche wurde dort von mindestens zwei bislang unbekannten Tätern unvermittelt mit Fäusten ins Gesicht geschlagen. Nachdem der Mann zu Boden ging, traten die Täter ...

mehr