Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Hemer (ots)

Ein 32-jähriger Motorradfahrer hat heute Nachmittag bei einem Unfall auf der Hönnetalstraße lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die Landstraße 682 ist zwischen dem Viadukt (Kreuzung B 515) und dem Abzweig nach Apricke bis auf Weiteres komplett gesperrt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gehörte der Wuppertaler zu einer Gruppe aus fünf Motorradfahrern, die kurz nach 17.30 Uhr aus dem Hönnetal kommend in Richtung Deilinghofen unterwegs waren. In einer Links-Kurve kam er nach rechts von der Straße ab. Ein Rettungshubschrauber flog ihn am Abend in eine Spezialklinik. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Dortmund unterstützt die örtlichen Polizeikräfte bei der Unfallaufnahme. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell