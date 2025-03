POL-MK: E-Scooter gestohlen

Iserlohn (ots) - Unbekannte sind zwischen Dienstagmittag und Mittwochabend in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses an der Schlesischen Straße eingebrochen. Weil er ein Paket in einer Postfiliale abholen wollte, parkte ein 88-jähriger Iserlohner am Mittwoch um 16 Uhr vor der Filiale an der Reinickendorfer Straße. Er öffnete den Kofferraum und ließ den ...

mehr