POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Menden (ots) - Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Holzener Straße wurde am Donnerstagabend zwischen 18.15 und 19.35 Uhr ein E-Scooter gestohlen. Es handelt sich um einen schwarzen E-Scooter vom Typ Ninebot 2115 mit dem Versicherungskennzeichen 740BNS. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

