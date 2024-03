Polizei Münster

POL-MS: Einbrüche in Aaseestadt und Berg Fidel - Unbekannte entwenden Bargeld und Schmuck

Münster (ots)

Unbekannte sind am Dienstag (26.03., 08:55 Uhr und 17:30 Uhr) in eine Wohnung an der Von-Stauffenberg-Straße und am Hülsenbusch eingebrochen und haben Bargeld sowie diversen Schmuck entwendet.

Die Täter hebelten zwischen 08:55 Uhr und 17:30 Uhr die Wohnung eines Mehrfa-milienhauses am Hülsenbusch auf. In der Wohnung durchsuchten sie die Räume nach Wertvollem und entwendeten diversen Schmuck sowie Sparbücher und Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

An der Von-Stauffenberg-Straße hebelten Unbekannte zwischen 12:15 Uhr und 13:20 Uhr ebenfalls eine Wohnungstür auf und durchsuchten die Wohnung nach Diebesgut. Beim Durchwühlen der Schränke entwendeten sie Bargeld sowie hochwertigen Schmuck. Die Täter flüchteten unerkannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

