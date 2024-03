Polizei Münster

POL-MS: Nach Unfall an der Straße Am Angelkamp - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Donnerstag (21.03., 21:45 Uhr) ist ein 32-jähriger BMW-Fahrer an der Straße Am Angelkamp mit einem Brückenpfeiler kollidiert.

Nach Angaben des 32-Jährigen musste er zuvor einem schwarzen VW Golf ausweichen, der ein entgegenkommendes Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit überholte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte der BMW-Fahrer nach rechts und kollidierte mit einem Brückenpfeiler. Der unbekannte VW-Fahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit.

Möglicherweise fiel der schwarze VW Golf auch anderen Verkehrsteilnehmern im Bereich Wolbeck/ Angelmodde auf. Die Polizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten oder zum Unfall geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

