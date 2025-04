Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: "Ich schäme mich sehr" - Frau entschuldigt sich nach Angriff auf Polizisten

Bild-Infos

Download

Osnabrück (ots)

Ein Vorfall, wie ihn Polizistinnen und Polizisten leider immer häufiger erleben: Am späten Abend des 5. April kontrollierte eine Streife eine 40-jährige Frau, die mutmaßlich unter Alkoholeinfluss am Steuer saß. Doch was mit einem Zeugenhinweis auf eine mögliche Trunkenheitsfahrt begann, endete in Angriffen gegen die eingesetzten Beamtinnen und Beamten.

Auf der Rücksitzbank des Streifenwagens beleidigte die Frau eine Polizistin, versuchte sie zu schlagen, riss ihr ein Haarbüschel aus und verletzte sie im Gesicht. Auch in der Dienststelle setzte sich die Aggressivität fort: Insgesamt wurden vier Polizeikräfte leicht verletzt. Die Frau wurde nach den Maßnahmen in eine Klinik eingewiesen. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Was diesen Fall jedoch besonders macht: Wenige Tage nach dem Vorfall erreichte die Polizistinnen und Polizisten in Georgsmarienhütte ein handschriftlicher Brief - verfasst von der Beschuldigten selbst.

Darin heißt es unter anderem:

"Rückblickend bin ich über mein Benehmen, von dem ich grundsätzlich weiß, dass es völlig inakzeptabel und unangebracht war, erschüttert, da ein solches Verhalten absolut nicht meinen Werten und meiner Vorstellung eines gemeinsamen Umgangs miteinander entspricht."

Und weiter:

"Ich schäme mich hierfür sehr und möchte mich mit diesen Zeilen aufrichtig und von ganzem Herzen bei Ihnen entschuldigen. Hoffentlich können Sie mir mein Verhalten verzeihen." Solche Entschuldigungen sind selten - gerade in Zeiten, in denen Übergriffe auf Einsatzkräfte zunehmen.

"Der Brief hat uns überrascht - und er hat uns berührt". Natürlich macht er die Tat nicht ungeschehen. Unsere Kolleginnen und Kollegen wurden verletzt. Aber: Eine persönliche, aufrichtige Entschuldigung verdient Anerkennung. Sie zeigt, dass Werte wie Respekt, Dialogfähigkeit und Einsicht nicht verloren sind, so Jannis Gervelmeyer, Sprecher der Polizeiinspektion Osnabrück.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell