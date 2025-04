Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln/Bohmte: Einbrecher nahmen mehrere Kitas ins Visier - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Zwischen Freitagnachmittag (16 Uhr) und Montagmorgen (6.30 Uhr) gerieten mehrere Kindertagesstätten in Ostercappeln und Bohmte ins Visier bislang unbekannter Täter. Während es den Einbrechern in zwei Fällen gelang, in die Gebäude einzudringen, scheiterten sie in Bohmte an einer gesicherten Eingangstür in der Bremer Straße. Weitere Tatorte befanden sich in der Neulandstraße in Bohmte sowie in der Gartenstraße in Ostercappeln. Zum möglichen Diebesgut liegen derzeit noch keine abschließenden Erkenntnisse vor. Die Polizei in Bohmte bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05471 9710 zu melden.

