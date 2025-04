Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst/BAB1: Polizei sucht Zeugen nach Brückenwurf

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Mittwoch warfen Unbekannte gegen 00:35 Uhr von der Autobahnbrücke am Boerskamp Steine und einen Autoreifen auf die A1. Die besagte Brücke befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Anschlussstelle Osnabrück-Nord. Betroffen war die Richtungsfahrbahn Bremen.

Die heruntergeworfenen Gegenstände trafen mindestens einen Sattelzug und verursachten Sachschäden an diesem. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Trotz umgehender Ermittlungen konnten bislang keine Hinweise zu den Tätern erlangt werden.

Die Polizei nahm die Ermittlungen gegen die unbekannten Täter wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auf. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Vorfall und/oder zu verdächtigen Personen auf der Brücke machen können. Diese melden sich bitte bei der Polizei Osnabrück unter 0541/327-2503 (tagsüber) oder unter -2515.

