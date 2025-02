Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg

Marbach am Neckar: Betrügereien durch falsche Bankmitarbeiter

Ludwigsburg (ots)

Eine 87-jährige Frau aus Marbach am Neckar erhielt am Donnerstag (13.02.2025) den Anruf eines unbekannten Mannes, der sich als Mitarbeiter einer örtlichen Bank ausgab und die Seniorin glauben machen wollte, dass es zu Unregelmäßigkeiten auf ihrem Konto gekommen sei und deshalb ein anderer Bankmitarbeiter zu der 87-Jährigen nach Hause kommen müsse, um den Sachverhalt zu überprüfen. Tatsächlich kam in der Folge ein unbekannter Mann zu der Rentnerin nach Hause, verlangte mehrfach Zutritt zur Wohnung und forderte die Frau auf, ihm ihre Bankkarte samt Geheimzahl (PIN) auszuhändigen, um vermeintlich unberechtigte Abbuchungen stornieren zu können. Die 87-Jährige erkannte den Betrugsversuch und ging nicht auf die Forderungen des Unbekannten ein, so dass ihr kein Vermögensschaden entstand.

Ein weniger gutes Ende nahm ein Sachverhalt, der sich bereits Anfang der Woche in Ludwigsburg ereignet hat. Dort erhielt ein 30-Jähriger den Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters, der zur Klärung von Problemen mit dem Konto die Zugangsdaten zum Online-Banking des 30-Jährigen erheben wollte. Da bei dem Anruf die echte Rufnummer der Bank im Telefondisplay angezeigt wurde, ging der 30-Jährige von der Richtigkeit des Anrufs aus und gab die Daten heraus. In der Folge änderte der Unbekannte die Zugangsdaten, erhöhte online den Kreditrahmen des 30-Jährigen und tätigte mehrere Überweisungen in jeweils vierstelliger Höhe. Die Vorgänge fielen echten Mitarbeitern der Bank auf, die ihrerseits den 30-Jährigen kontaktierten, um die Richtigkeit der Transaktionen zu überprüfen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht abschließend bekannt.

Tipps und Handlungsempfehlungen der Polizei im Zusammenhang mit unterschiedlichen Betrugsmaschen sind jederzeit online unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ erhältlich.

