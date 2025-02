Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: von der Bremse auf das Gaspedal gerutscht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (13.02.2025) gegen 13:30 Uhr wollte ein 70-Jähriger mit seinem Mercedes in der Burghaldenstraße in Sindelfingen am Straßenrand einparken. Mutmaßlich rutschte er dabei von der Bremse aufs Gaspedal ab, so dass der Mercedes zunächst gegen einen davor parkenden Renault Megan prallte. Dieser wurde durch den Aufprall auf einen Peugeot geschoben, der wiederum gegen einen VW Passat stieß. Der Gesamtschaden beläuft sich bei allen Fahrzeugen auf über 12.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

