Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim: Zeugen nach Sachbeschädigung an PKW gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (13.02.2025) zwischen 11:30 Uhr und 15:00 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Mühlwiesenstraße in Bietigheim ein VW-Golf durch Zerkratzen der Motorhaube und der gesamten Beifahrerseite beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0142 405-0 oder per Mail unter bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen zu melden.

