POL-LB: Ludwigsburg: Gartenmauer beschädigt und weggefahren

Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag (13.02.2025) zwischen 13:30 Uhr und 19:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Hermannstraße in Benningen am Neckar ein. Sie hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten im Haus mehrere Schränke und Schubladen. Die Täter erbeuteten Schmuck und weitere Wertsachen. Der Schaden an der Terrassentür beläuft sich auf knapp 500 Euro. Ein weiteres Haus in der ...

