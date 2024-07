LPI-GTH: Kontrolle verloren

Eisenach (ots) - Heute Vormittag befuhr ein 73-jähriger Fahrer eines Dacia die Rennbahn in Richtung Spickenstraße und beabsichtigte im Kreuzungsbereich in die Frankfurter Straße einzufahren. Hier überquerten zwei Fußgängerinnen (25, 36) die Fahrbahn. Offenbar übersah der Fahrzeugführer die beiden Frauen, sodass es zur Kollision kam und die Fußgängerinnen zu Fall kamen. Eine Frau wurde dadurch leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. (jd) Rückfragen bitte an: ...

