POL-HRO: Erstmeldung: Vollsperrung der B103 in Fahrtrichtung BAB20 nach schwerem Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Barnstorfer Ring und Kritzmow/Stäbelow

Landkreis Rostock/Klueß (ots) - Nach vorliegenden Angaben sei in Klueß in der Nacht vom 24.02. zum 25.02.2025 ein PKW des Herstellers BMW von einem Privatgrundstück entwendet worden. Wie der 58-jährige Eigentümer des gestohlenen Fahrzeuges (Modell 530/Touring in der Farbe weiß) mitteilte, sei der PKW am Vortag gegen 18:30 Uhr zuletzt gesehen worden. Wie sich die bislang unbekannten Täter Zugang zu dem Fahrzeug ...

mehr