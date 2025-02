POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Neitersen- Niederölfen (ots) - In der Zeit vom 21.02.2025, etwa 19:00 Uhr, bis 22.02.2025, 09:00 Uhr, wurde in der Ortslage Neitersen-Niederölfen aus einer landwirtschaftlichen Zugmaschine eine größere Menge Diesel abgezapft und entwendet. Die Polizei Altenkirchen bittet daher um Zeugenhinweise. Rückfragen bitte an: POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ Polizeiinspektion Altenkirchen Hochstraße 30 57610 Altenkirchen Telefon: ...

