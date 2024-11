Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Fußgängerin schwer verletzt - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Freitag gegen 7.30 Uhr kam es in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer befuhr die Wasserstraße in Richtung Lingener Straße. In Höhe des Parkplatzes des K+K-Marktes kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn auf den Gehweg ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer ebenfalls in Richtung Lingener Straße gehende 38-jährigen Fußgängerin. Die Frau kam dadurch zu Fall und verletzte sich schwer. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Frau zu kümmern. Der Verursacher war in einen schwarzen Passat mit emsländischen Kennzeichen unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Tel. 05921-309-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell