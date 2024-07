LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Sonneberg (ots) - Am 06.07.2024 in der Zeit von 19:45 Uhr bis 21:00 Uhr wurde in Sonneberg in der Unteren Marktstraße im Bereich des dortigen Einkaufsgeschäftes ein Fahrrad entwendet. Das Rad war am Unterstand der Einkaufswägen im Bereich des Vorderrades befestigt. Zwei männliche Personen entwendeten den Rahmen und das dazugehörige Hinterrad. Das Vorderrad blieb am Tatort zurück. Durch einen aufmerksamen Zeugen ...

