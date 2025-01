LPI-EF: Streit um Parkplatz eskaliert

Landkreis Sömmerda (ots) - Am Wochenende wurden im Landkreis Sömmerda zwei geparkte Autos beschädigt. Am Samstag schlug ein 35-Jähriger in Gebesee mit einem Stein die Frontscheibe eines VW ein und verursachte so einen Schaden von etwa 500 Euro. Möglicherweise könnte hier ein Nachbarschaftsstreit Auslöser der Tat gewesen sein. Auch in Sömmerda kam es zu einer Sachbeschädigung an einem VW. Im Stadtring zerstachen Unbekannte drei Reifen des Autos und verursachten so ...

