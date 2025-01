Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sachbeschädigung durch Graffiti

Landkreis Sömmerda (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden kam es im Landkreis Sömmerda zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Gegen 01:10 Uhr informierte ein 27-jähriger Hausbesitzer aus Andisleben die Polizei. Er hatte kurz zuvor beobachtet, wie ein polizeibekannter 42-jähriger Mann seine Fassade mit zwei etwa drei Meter langen schwarzen Strichen beschmiert und so einen Schaden von circa 500 Euro verursacht hatte. Eine Streife fuhr daraufhin an die Wohnanschrift des Täters, konnte diesen aber nicht antreffen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (DS)

