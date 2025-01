LPI-EF: Verkehrsunfall mit Folgen

Sömmerda (ots) - In den vergangenen Tagen scheiterte ein Einbrecher an der Zugangstür zu einem Friseursalon in Sömmerda. Der Unbekannte hatte versucht die Eingangstür aufzubrechen. Allerdings scheiterte er, denn die Tür blieb verschlossen. Mit leeren Händen flüchtete er in unbekannte Richtung. An der Tür hinterließ er Schäden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Als der Eigentümer Donnerstagvormittag zu seinem ...

mehr