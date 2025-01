LPI-EF: Hund bei Unfall leicht verletzt

Erfurt (ots) - In Erfurt verursachte ein Silvesterböller den wirtschaftlichen Totalschaden eines Mazdas. Das Auto war Mittwochabend, durch seinen Besitzer, in der Ernst-Haeckel-Straße abgestellt worden. Später hatte sich ein Unbekannter dem Fahrzeug genähert und im Motorraum ein noch unbekanntes Sprengmittel zur Detonation gebracht. Durch die Wucht der Sprengung wurde die Motorhaube nach oben gedrückt und in zwei Teile gerissen. Es entstand ein wirtschaftlicher ...

mehr